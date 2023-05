Incidente stradale a Fossano, sulla statale 231 all'altezza dello stabilimento della Maina, località Tagliata. Tre i mezzi coinvolti, due vetture e un furgone, che si sarebbe ribaltato nel prato adiacente la sede stradale.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Bianca con la Polizia locale per la gestione della viabilità, fortemente rallentata in zona. Dalle prime informazioni, le persone coinvolte non dovrebbero aver riportato conseguenze particolarmente serie.