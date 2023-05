Clavesana, la Provincia riprende in mano il progetto per rifare l'incrocio di località Surìe

Passi avanti per il progetto di miglioramento della visibilità stradale in località Surìe di Clavesana. Ieri, martedì 23 maggio, sul posto si è tenuto un sopralluogo dei tecnici della Provincia col consigliere delegato Pietro Danna e il sindaco di Clavesana Luigi Gallo.

Il progetto, già approvato negli anni scorsi dalla Provincia e concordato con il Comune, intende risolvere la situazione di pericolosità della strada provinciale all’altezza del bivio Surìe. Prevede, in sintesi, l’allargamento della curva sulla provinciale 59 all’incrocio con la Sp 126 con uno sbancamento del versante monte strada.

Il consigliere Danna: “Insieme al sindaco Gallo abbiamo ripreso un progetto ormai risalente al 2016 che riguarda il miglioramento della visibilità all’intersezione tra la sp 59 e la sp 126 in località Surie. Si tratta di un intervento di cui si parla da tempo e che, ritengo debba rivestire carattere prioritario nella prossima programmazione per quanto concerne il Reparto Viabilità del Monregalese. L’obiettivo è, ora, di aggiornare il progetto già a nostre mani ed eventualmente dividerlo in due lotti, per poi reperire le risorse necessarie per realizzarlo quanto prima”.