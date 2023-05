eVISO sigla accordo con Var Group, leader della sicurezza informatica

eVISO S.p.A. – società digitale, quotata all’EGM, con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che opera nel settore delle materie prime (luce, gas, mele) – ha siglato un accordo con Var Group, operatore leader nel settore dei servizi e delle soluzioni digitali, per garantire un’ulteriore protezione contro le minacce informatiche e proteggere i propri asset digitali da potenziali attacchi

L'accordo consentirà ad eVISO di intraprendere un percorso di miglioramento della sua cyber security posture, per gestire al meglio la propria infrastruttura e agire prontamente in caso di necessità, a garanzia della continuità del servizio e della protezione delle informazioni aziendali strategiche. Punto di arrivo sarà una soluzione evoluta di monitoraggio attivo 24 ore su 24, con un team dedicato di analisti ed esperti di cyber security di Yarix, società a capo della business unit Digital Security di Var Group, guidata dal CEO e founder Mirko Gatto.

Gianfranco Sorasio, Amministratore Delegato di eVISO, ha così commentato: “La collaborazione con Var Group è un passo strategico importante per eVISO per garantire la sicurezza dei propri asset digitali e dell’enorme mole di dati che costantemente fluiscono in azienda. Questo accordo, che arriva a meno di un anno dagli investimenti nell’infrastruttura fisica, dimostra ancora una volta il nostro impegno continuo nella protezione dei nostri asset digitali. Si tratta di un investimento sul futuro, che ci consentirà di intervenire prontamente in caso di criticità, evitando costi decisamente più elevati che si avrebbero intervenendo solo dopo un attacco".

Carlo Cigna, Direttore del Dipartimento Algo Intelligence di eVISO, ha così commentato: “Come società digitale, la cybersecurity è sempre stata al centro delle nostre attenzioni, e in questi anni abbiamo lavorato per diffondere in azienda una cultura della consapevolezza e della trasparenza, invitando i collaboratori a segnalare anomalie o azioni potenzialmente dannose, come l’apertura di una mail sospetta, e adottando policy di sicurezza informatica stringenti e severe. Questi imprescindibili elementi culturali, senza i quali anche il più sofisticato sistema di cybersecurity può rivelarsi poco efficace, sono la base su cui abbiamo avviato la nostra collaborazione con Var Group”.