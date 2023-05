Con lo spettacolo un “Mondo rotondo” continua la rassegna “Inscena" a Manta

Domenica 28 maggio alle 16 nella chiesa di Santa Maria del Monastero di Manta, per la rassegna "Inscena", a divertire, incantare e far pensare grandi e piccini ci sarà la compagnia Kabuki di Bagnolo.

Lo spettacolo "Mondo Rotondo" di R. Sparno racconta di una regina di un mondo quadrato che dorme male: e come potrebbe dormire bene su un letto quadrato con un pigiama quadrato e un cuscino quadrato? In questo mondo così spigoloso arriva un viaggiatore da un mondo rotondo e lui stesso è rotondo nei modi e nelle vesti. I due si osservano, si studiano, si confrontano. Troveranno il modo per essere amici?

In scena Donatella Boglione e Valter Lunetti. Prenotazioni su whatsapp al numero 351/9038507, costo del biglietto 5 euro.

"Gli altri 3 appuntamenti della rassegna – commenta Anna Chiara Busso, direttrice artistica - hanno visto un pubblico numeroso e appassionato e questo sta ripagando l’impegno degli organizzatori e della amministrazione. Così come si è rivelata location di potere valorizzante la cornice della chiesa di Santa Maria del Monastero".