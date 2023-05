Domenica 11 giugno il paese di Pinocchio ospita "Vernant que chanta"

La festa popolare, inaugurata nel 2010 in memoria di Walter Bassignano (Punta), ormai è diventata un evento immancabile, che si tiene ogni anno nel paese di Pinocchio per mantenere vive le antiche tradizioni con corali che giungono da tutto il Piemonte e si esibiscono nelle vie e nei vicoli del paese.

Come gli altri anni non potrà mancare la mostra dei coltelli, tra i quali il celebre coltello "Vernantin", allestita in Piazza Vermenagna già dal mattino. Inoltre sarà presente il Ludobus di Mago Trinchetto pronto a intrattenere e divertire i più piccoli con tanti giochi in legno.