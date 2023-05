Porte aperte all'Arimondi Eula di Savigliano

24 maggio: Save the date! Tranquilli, nessun riferimento alla storia, si tratta del 24 maggio 2023, il giorno in cui l’Arimondi Eula di Savigliano si presenta. A chi? A chiunque voglia esplorare la nostra scuola, in particolare cerchiamo ragazzi curiosi e intraprendenti, che prima di scegliere il percorso del futuro preferiscono vedere e provare. Quali sono i corsi presentati? Tutti i nostri corsi del plesso di Savigliano, liceo classico, scientifico, scienze applicate, cat- geometri , afm- ragioneria, itri-ragioneria a indirizzo linguistico. Cosa si farà? Si sperimenteranno le nuove discipline, proprio quelle che fanno paura appunto perché non conosciute e che frenano spesso nella scelta della scuola superiore: greco, latino, scienze, informatica, realtà aziendali, progettazione architettonica, topografia e inglese. Abbiamo pensato a brevi moduli di 20 minuti, degli assaggi, dunque. Devo partecipare a tutte le lezioni? No, il percorso è libero, ognuno sceglie le discipline che più lo interessano. Posso anche esplorare i luoghi della scuola? Certo, ci saranno tre visite guidate, una alle 14.30, una alle 15.30 e l’ultima alle 16,30, in cui i nostri allievi vi porteranno a visitare le aule, i laboratori, gli spazi comuni, la palestra. Dovrò prenotare un orario preciso? No, la visita, così come la scelta delle lezioni da seguire, è libera, ognuno potrà venire quando vuole.

E allora cosa aspetti? Save the date, progetta il tuo futuro e vieni a trovarci!