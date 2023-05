Busca, fumo nel vano scale di una palazzina: vigili del fuoco al lavoro in via Risorgimento

Principio d’incendio a Busca, nella notte appena trascorsa.



Coinvolte le cantine di una palazzina in via Risorgimento, in cui le fiamme – probabilmente a causa di un cortocircuito – si sono sviluppate andando poi a bruciare residui di carta e cartone presenti. L’allarme alle forze di soccorso è stato dato dai condomini, accortisi della presenza di fumo nel vano scale.



Per fortuna nessuno è rimasto ferito, e le fiamme non si sono ampliate all’intera struttura.



Sul posto la prima partenza di Cuneo dei vigili del fuoco provinciali e la squadra di Busca.