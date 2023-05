Dai timbri per vestiti a quelli autoinchiostranti, su Mistertimbri.it decine di alternative a ottimi prezzi

Mistertimbri.it è il negozio digitale che, grazie ad un’esperienza affinata in oltre 15 anni, consente di acquistare tantissimi timbri personalizzati online di alta qualità, perfetti per un utilizzo continuativo. Il cliente può contare su un ricco catalogo, prezzi vantaggiosi e spedizioni in appena 24/48 ore. Una conferma delle prerogative garantite dallo store? Giunge dalle migliaia di feedback verificati da Feedaty.

Passando in rassegna la proposta di Mistertimbri.it s’incontrano moltissimi prodotti, tra cui timbri a fuoco, a secco, autoinchiostranti, penne timbro, datari, timbri per vestiti, numeratori, ex libris timbri e non solo.

Per la loro realizzazione vengono usati esclusivamente moderni software e macchinari all’avanguardia. Soluzioni che hanno permesso di aumentare sensibilmente la produzione, con una parallela riduzione dei tempi d’attesa.

Per ciò che riguarda il processo d’acquisto, avviene in quattro semplici step. Dopo aver scelto tra le tante alternative disponibili il timbro che meglio risponde alle proprie necessità si procede con la fase di personalizzazione. Una volta ricevuta l’approvazione dell’anteprima di stampa si verifica l’esattezza dei dati inseriti. Si seleziona, poi, il metodo di transazione preferito tra carta di credito, PayPal, bonifico bancario o contrassegno.

Con un click sulla sezione “FAQ” dell’e-commerce si trova una risposta rapida ai quesiti più ricorrenti. Chiaramente, in caso di domande, bisogno di consigli o di assistenza è disponibile anche un preparato servizio di customer care, accessibile tramite WhatsApp, chat online, indirizzo e-mail o numero telefonico.

Mistertimbri.it garantisce spedizioni celeri, che si realizzano soltanto in 24/48 ore. Se si ordina entro le 16:00 il viaggio parte in giornata e le consegne diventano gratuite per importi superiori a 60 euro. Non sono nemmeno previsti quantitativi minimi, infatti si può richiedere anche un solo pezzo.

Infine, un autorevole biglietto da visita per il negozio digitale, che giunge a conferma della professionalità del team e della qualità degli articoli offerti è rappresentato dagli oltre 3.400 feedback dei clienti certificati da Feedaty, che registrano l’eccellente punteggio medio di 4,9/5.

