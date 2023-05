Anche a Borgo San Dalmazzo è tempo di "Spazzamondo"

Sabato 27 maggio 2023, in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, la Fondazione CRC, in collaborazione con Protezione Civile, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, ANPCI e Cooperativa Erica, ha organizzato per il terzo anno consecutivo una grande campagna per raccogliere i rifiuti abbandonati in provincia di Cuneo.

L'evento si è svolto anche a Borgo San Dalmazzo dove gli iscritti sono stati una settantina, accompagnati da assessori e consiglieri.

La sindaca Roberta Robbione: "Rispetto allo scorso anno, si è raccolto di meno. Segno che c'è una maggiore attenzione da parte dei cittadini e un maggior controllo. È emersa una forte sensibilità e un' ottima conoscenza da parte dei più giovani, è stata importante la partecipazione della scuola. Ringraziamo la Fondazione CRC per l'iniziativa, la protezione civile Aib per la consueta importante presenza e assistenza e l'Ufficio Ambiente"