PatchUp ripara con professionalità il tuo cellulare!

Sono passati due mesi dall’apertura a Savigliano del nuovo punto vendita e assistenza PatchUP.

Oggi pomeriggio abbiamo incontrato Carlo, Federico e Lorenzo per capire come è andato questo primo periodo di lavoro.



Quali sono i tipi di riparazioni che offrite per i telefoni e gli smartphone?

Abbiamo a catalogo oltre 3.000 tipi di assistenze differenti, per qualsiasi marca di dispositivo. Dalla sostituzione del display alla batteria, a interventi di assoluta precisione sulla scheda madre.



Utilizzate componenti di alta qualità durante le riparazioni?

Possiamo affermare che vengono utilizzati solo ricambi certificati di alta qualità! Dove è possibile forniamo anche ricambi originali, ma il nostro punto forte è la ricerca continua di ricambi che mantengano la qualità pari all’originale.



Offrite servizi di garanzia per le riparazioni?

Tutte le nostre assistenze e riparazioni sono garantite! Arriviamo a fornire ai nostri clienti una garanzia fino a 12 mesi dalla riparazione!



Quali sono i tempi di riparazione previsti per i vari tipi di problemi?

La maggior parte delle nostre assistenze viene svolta con una tempistica di due ore. Abbiamo determinato, grazie all’esperienza, che in due ore abbiamo il tempo necessario per eseguire la riparazione ed effettuare tutti i test utili.



Avete esperienza nella riparazione di modelli di telefoni e smartphone specifici?

La nostra esperienza non focalizza un modello o una marca specifica. Stiamo investendo tempo e risorse per aumentare le attrezzature e le nostre capacità tecniche sia per assistenze Apple che per modelli specifici di Samsung, Xiaomi, Oppo, Asus e molti altri.



Offrite servizi di backup dei dati del cliente prima della riparazione?

La maggior parte delle assistenze non compromette i dati presenti sul telefonino- Informiamo sempre, prima di ogni assistenza, i nostri clienti che è importate la salvaguardia dei propri dati, se non sono a conoscenza o non hanno le risorse, ci pensiamo noi a configurare una sincronizzazione o a salvaguardare i loro dati prima ancora di ogni tipo di assistenza. I dati sono un bene prezioso per tutti i nostri clienti.



Cosa succede se il dispositivo del cliente non può essere riparato?

Diciamo sempre ai nostri clienti che non esiste danno che on possa essere riparato, ma spesso bisogna valutare la spesa che l’intervento richiede. Prima di iniziare il lavoro effettuiamo una valutazione oggettiva della gravità del danno e suggeriamo al cliente se riparare o sostituire il suo dispositivo. Una alternativa valida è la scelta di un usato/ricondizionato PatchUP con 12 mesi di garanzia. Nella nostra missione aziendale rientra anche la capacità di aiutare il cliente con la scelta di un nuovo telefono e di seguirlo passo dopo passo nella configurazione, senza mai sostituirci a lui, ma cercando di istruirlo sui concetti base di utilizzo.





Ricordiamo che PatchUP è aperto dal lunedì al venerdì con orario 9:00-12:30 e 15:30-19:00 – sabato 9:00-13:00.



Per maggiori informazioni chiamare il numero: 351-7810135 oppure scrivere una email a: info@patchup.it.

Sito internet https://www.patchup.it/

Facebook https://www.facebook.com/patchup.savigliano

Instagram https://www.instagram.com/patchup_savigliano/