Carrù, partecipata e sentita l'annule visita a Sant’Anna di Stazzema

Visita piena di emozioni e spunti di meditazioni quella, annuale, al Parco della Pace di Sant’Anna di Stazzema.

Oltre ai tradizionali partecipanti, si è inserito un nutrito gruppo di Borgo San Dalmazzo, che ha accolto la proposta della onlus “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo” e della sezione ANPI carrucese.

L’ambiente in cui, nell’agosto 1944, si svolse la scellerata azione dei nazisti, che trucidarono oltre 500 persone, respira ancora di quelle efferata azione di rappresaglia. Non solo il magnifico memoriale, eretto sul cucuzzolo che si riflette sulle alture circostanti e spazia fin verso la pianura toscana, ma una serie di lapidi, la stessa Chiesetta che fu profanata dall’uccisione del Parroco e dei fedeli, assieme al funzionalissimo Museo, animato dalla guida preparatissima di studiosi: tutto confluisce in una guida puntuale per entrare nell’ambito dello spirito locale e fissare, sempre, nel proprio animo. Purtroppo l’avanzare degli anni hanno fatto scomparire i pochissimi testimoni che fino a pochi anni addietro riportavano le personali memorie. Ultimi Enrico Pieri e le sorelle Pardini.

Assieme ai pellegrini era presente pure una Consigliere Comunale di Bra, Marina Isu, con delega alla Scuola di Pace. Come al solito dall’altura del Sacrario la onlus ha voluto inviare un messaggino alla marchesa dott.sa Adriano Cordero Lanza di Montezemolo, assicurando di aver ricordato nella preghiera il padre, martire delle Fosse Ardeatine, il col. Giuseppe. Ella ha risposto ringraziando di unirsi idealmente nella preghiera per tutti i caduti. Le associazioni organizzatrici sono riconoscenti alla BAM che consente, offrendo il pullman, di proseguire in questa attività, indispensabile per conservare la memoria delle brutture della guerra e di una struttura governativa deprecabile.