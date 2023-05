A Chiusa di Pesio le premiazioni del concorso letterario nazionale "Alfonso Di Benedetto"

Domenica 4 giugno nella Sala Incontri del Parco Marguareis a Chiusa di Pesio, si terrà la XVIII edizione del Premio Letterario Nazionale "Alfonso Di Benedetto".

Il concorso letterario vive sin dagli inizi degli anni '80, creato da Alfonso Di Benedetto, sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri in congedo, appassionato di letteratura il quale, inizialmente lo aveva dedicato a Cesare Pavese, successivamente anche a Mario Gori, poeta drammaticamente scomparso, che in vita era stato amico del Di Benedetto.

Nel 2006, dopo la morte di Alfonso Di Benedetto, i figli, con l'aiuto di tutti i collaboratori che partecipavano alla realizzazione del Concorso letterario stesso, hanno deciso di mantenere in vita l'evento dedicandolo al proprio genitore.

Il premio letterario si articola in sei sezioni: poesia in lingua italiana a tema libero; poesia in vernacolo; libro di poesia; libro di narrativa; racconto o novella breve; silloge.

Una sezione e dedicata alle scuole: primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado che vede anche quest'anno la partecipazione di numerosi studenti.