Demonte: il 1° giugno aprirà il baby parking 'La Nià'

Appuntamento il 1° giugno alle ore 11:30 a Demonte per l’inaugurazione del nuovo baby parking “La Nià” (la nidiata, in dialetto), che aprirà ufficialmente lunedì 5 giugno nei locali di Via Carlo Perrier n. 18 a Demonte. A seguito della richiesta di alcune famiglie della Media-Alta Valle Stura gli amministratori locali, l’Unione Montana e il Comune di Demonte si sono attivati per avviare il servizio di accoglienza e di assistenza ai bambini.



La struttura individuata potrà accogliere fino 15 bambini di età compresa tra gli 0 e i 3 anni e verranno applicate le stesse tariffe della precedente gestione. Così come dichiarato dal Presidente della Comunità Montana Loris Emanuel e dal Sindaco di Demonte Adriano Bernardi il servizio “sarà un’opportunità per le giovani famiglie di conciliare la vita familiare con quella lavorativa e incentiverà i giovani genitori a restare sul territorio della Valle Stura”.



Al momento l’iniziativa è a carattere sperimentale e verrà attivata fino al 31 dicembre 2023 in modo da poter valutare, in base al numero di iscrizioni, l’effettiva necessità del servizio e la conseguente opportunità di proseguire la gestione. Tutte le famiglie interessate al servizio di baby parking e tutta la cittadinanza è invitata all’inaugurazione!