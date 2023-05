Allagamenti a Bra nella notte e smottamenti a Mondovì

Diversi interventi nella notte appena trascorsa per i Vigili del Fuoco.

Nella zona di Bra, a causa del maltempo, sono arrivate molte segnalazioni per allagamenti di cantine e locali sotterranei.

A Mondovì la pioggia ha causato invece diversi smottamenti uno in via del Cottolengo, strada che in caso di allerta meteo, nelle scorse settimane, era già stata preventivamente chiusa al traffico poiché interessata dall'intevento "Rendis" di messa in sicurezza della collina di Piazza e a Carassone, in via Santa Maria, dove si sarebbero verificate frane in tre diversi punti. Sono intervenuti i tecnici comunali, i Vigili del Fuoco e le Forze dell'ordine. Non si segnalano danni ingenti, sono in corso le valutazioni del caso.