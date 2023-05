E' un 54enne l'uomo trovato senza vita nel fiume Gesso a Cuneo

Ha un nome l'uomo trovato senza vita lo scorso 28 maggio nel letto del torrente Gesso a Cuneo, a poca distanza dalla pedancola verso la Mellana di Boves.

Si tratta di un italiano di 54 anni, residente nell'hinterland cuneese. L'identificazione è stata possibile a seguito della denuncia di scomparsa presentata dalla famiglia, dopo che nella giornata di ieri agenti della Polizia di Stato avevano interrogato i residenti della zona del Fluviale nella speranza che qualcuno lo conoscesse.

Nel corso del pomeriggio la denuncia e l'identificazione del corpo, a cui è stato possibile quindi dare un'identità. Al momento il nome non è stato diffuso in quanto sono in corso degli accertamenti sul cadavere. Un atto dovuto, fanno sapere dalla Questura.