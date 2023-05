Chiusa di Pesio ospiterà il IX raduno delgi Alpini d'Oc

Il Comitato Alpini d’Oc di Cuneo ha deciso di assegnare l’organizzazione dell’XI Raduno Alpini d’Oc al Gruppo Alpini di Chiusa Pesio. La manifestazione che coinciderà con i festeggiamenti del 90° anno di fondazione del Gruppo e del 50° Raduno Intersezionale si svolgerà a Chiusa di Pesio dal 3 al 6 agosto 2023.



Il capogruppo, il direttivo e tutti i soci, hanno accettato con onore e orgoglio, la possibilità di poter organizzare al meglio l’evento. Nel frattempo al rientro dall’84 Adunata Nazionale di Udine, le penne nere chiusane, hanno tracciato gli ultimi dettagli del ricco programma, che porterà i 32 gruppi del comitato Alpini d’Oc a sfilare per le vie di Chiusa di Pesio.



Di sicuro questo Raduno porterà avanti lo slogan dell’adunata nazionale “Alpini la più bella famiglia” e, oltre al ricordo dei veci andati avanti, sarà l’occasione per fare festa in musica e fraternità alpina.