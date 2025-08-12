Melle: tutto pronto per la serata musicale di giovedì 14 agosto

A Melle è tutto pronto per la serata musicale che si svolgerà in piazza Don Franco Giacomo giovedì 14 agosto alle ore 21.

A esibirsi saranno i Luci alla Ribalta Project che presenteranno una miscellanea di famosissimi brani dei due Lucio nazionali, Battisti e Dalla.

Nell'ambito della 52° sagra del Toumin dal Mel, fortemente voluti sia dalla Proloco di Melle sia dal gruppo Aido (associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule) intercomunale di Saluzzo, Piasco e valle Varaita, il supergruppo saluzzese allieterà il pubblico presente nell'anfiteatro creato nella piazza del paese.

"Con i Luci alla Ribalta Project l'affiatamento è ormai consolidato, ci aspettiamo una buona risposta del pubblico perché la qualità tecnica dei musicisti è molto alta" dice la presidente piaschese dell'Aido locale Matilde Massardi.

"Abbiamo subito accettato la proposta dell'Aido perché crediamo molto in questa sinergia tra musica e impegno nel sociale" le fa eco la presidente della proloco di Melle, Adelma Roggero.

Durante la serata il gruppo Aido parlerà di donazione di organi, ci sarà la possibilità di informarsi sul delicato tema dei trapianti, sarà presente anche il presidente del gruppo Aido di Barge e valle Po, Bruno Vottero che porterà la sua testimonianza di trapiantato.

Luigi Fina, componente dei Luci alla Ribalta Project e valente polistrumentista: "Ringraziamo la Proloco di Melle e il movimento provinciale dell'Aido per averci dato la possibilità di suonare in questa importante manifestazione. Con l'Aido cuneese abbiamo reso itinerante il nostro concerto iniziando l'anno scorso proprio in questo periodo a Piasco, ci saranno ulteriori serate.

Però adesso chiediamo al pubblico di sincronizzarsi al nostro cronotopo. Vi aspettiamo numerosi a Melle, giovedì 14. Non mancate!"

