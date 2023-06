A Dogliani il fondatore di Geopop Andrea Moccia: "Sui rischi idrogeologici bisogna lavorare sulla prevenzione" (VIDEO)

Il geologo Andrea Moccia in compagnia del giornalista Andrea Lucatello

A Dogliani ha aperto i battenti il “Festival della Tv”, giunto alla sua XII edizione. Tanti gli ospiti attesi per la tre giorni della kermesse, che vedrà la Capitale delle Langhe sud-occidentali trasformarsi in un salotto allargato con approfondimenti sul mondo della cultura, dello spettacolo e ovviamente della televisione.

A proposito di cultura, proprio nel giorno di apertura del Festival abbiamo ascoltato con grande interesse il geologo napoletano Andrea Moccia, ideatore e fondatore di “Geopop”, un progetto editoriale italiano di divulgazione scientifica, nato con l’obiettivo di alimentare la passione per la conoscenza. Un modo definito “pop” per raccontare le Scienze attraverso video di altissima qualità e approfondimenti tecnici spiegati in un modo chiaro e facilmente comprensibile.

Un prodotto di qualità e di successo, tanto da consentire a Geopop di entrare a far parte nel 2021 del gruppo Ciaopeople. La presenza di Andrea Moccia è stata l’occasione per parlare delle recenti alluvioni che hanno colpito l’Italia, in particolare l’Emilia Romagna e dei rischi geologici provocati dal cambiamento climatico. Eccolo ai nostri microfoni: