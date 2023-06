A Cuneo la personale di Riccardo Balestra "L'essenza delle forme"

Sarà visitabile da venerdì 9 a domenica 25 Giugno la mostra "L’essenza delle forme -

Dal figurativo pop, al paesaggio astratto" personale di Riccardo Balestra presso la sala espositiva in via Giovanni Bosco 7-H all'interno della sede del Collegio dei Geometri di Cuneo.



Il percorso artistico è visibile da giovedì a domenica in orario 16-19, oppure su appuntamento.



L'inaugurazione si terrà venerdì 9 Giugno alle ore 17,30 con ingresso libero.



Dall’infantile meraviglia, agli sguardi delle sue creature in particolare donne, viste con stupore, con sguardi velati di malinconia, un “realismo magico“ uno studio su donne ricche non solo di fascino ma anche di drammi vissuti, ancora vivi nei loro occhi.

Maestria e nettezza nel segno e nei colori dei primissimi piani, nell'icastico

realismo delle sue opere, nei tagli del viso, che trae vita l’originalità di un linguaggio ed un sentimento profondo per i soggetti rappresentati.



Con pari nitidezza di tratto nell’esplorazione del paesaggio, Riccardo riesce a cogliere l'essenza delle forme, liberandole dalla loro realtà, in una visione onirica di un mondo irreale. Nella nuova collana “Landescape” egli esprime in pieno il suo amore per la

natura e per la libertà, opere evocative di metafisica eleganza, dove il distacco dal vero, la ricerca del colore e dell’unicità delle linee, è la vera bellezza, l’infinito a cui è vitale tendere in questo mondo sempre più globalizzato nella sua opacità e nella mancanza di ideali.