FIDAPA premia l’Istituto Comprensivo di Villanova Mondovì

La Presidente e le socie della FIDAPA Mondovì, Federazione Italiana Donne, Arti, Professioni, Affari, ringraziano la Dirigente Caterina Vespoli, dell’Istituto Comprensivo Villanova Mondovì e le insegnanti Fiorella Baudena, Maria Cristina Gallo Orsi e Chiara Ramondetti e le alunne per aver collaborato con l’associazione ad approfondire argomenti relativi al tema nazionale: ”Unite verso un fine comune: sostenere un’istruzione e formazione di qualità e promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva”.

La presidente Elia Maria Magnino, presente all’evento insieme alla vice presidente Angela Bacchiarello, ha evidenziato: “Le alunne hanno trattato e analizzato temi di attualità che riguardano il mondo femminile: le difficoltà delle donne in molti Paesi, a partecipare alla vita pubblica, gli ostacoli che incontrano le donne nel mondo del lavoro, a raggiungere posizioni apicali nelle aziende e i molteplici compiti che devono svolgere, ma anche quanto sia importante l’accesso delle donne nel mondo del lavoro nel promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo. Le studentesse si sono dimostrate pienamente consapevoli dell’importanza di un’istruzione di qualità per avere una vita migliore e della parità di genere come diritto fondamentale.

Hanno anche citato le donne che nel passato hanno lottato per avere diritti uguali agli uomini e le giovani donne che oggi lottano per avere istruzione e libertà. Ancora hanno evidenziato il grave problema dei femminicidi, per il quale resta ancora molto da fare. Con le socie Fidapa abbiamo anche apprezzato la particolare scelta grafica e cromatica per la realizzazione di questo lavoro. La nostra associazione è ben lieta di premiare il loro lavoro.”