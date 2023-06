Le classi quarte della primaria di Ceva in visita “All’Alveare”

Venerdì 26 maggio ha trovato il suo pieno compimento il progetto "Tra funghi e api: scopriamo e proteggiamo la biodiversità": un percorso didattico per avvicinare i bambini delle classi quarte della scuola primaria di Ceva al mondo di questi meravigliosi animali che ricoprono un ruolo fondamentale nella perpetuazione della vita sul nostro pianeta e conoscere le risorse naturali presenti sul proprio territorio per poter assumere comportamenti corretti e responsabili a tutela dell’ambiente.

IL RACCONTO DELLA GIORNATA

E' una splendida giornata di sole ed i bambini con i loro insegnanti, zaino in spalla e cappello in testa, partono per questa splendida passeggiata, scortati dai volontari della Protezione Civile e della Sezione Alpini del comune di Ceva, intervenuti per assicurare un trasferimento in sicurezza di tutto il gruppo. Dopo circa un‘ora di passeggiata, la comitiva giunge all'azienda apistica "L'Alveare", in via Mombasiglio 53, Ceva. La accolgono i titolari dell'azienda, il signor Fechino Franco e il signor Carlo Gatti.

Il Sig. Fechino Franco, illustra agli alunni il ciclo vitale delle api, le varie mansioni che queste rivestono all'interno dell'alveare, le fasi della produzione dei tanti frutti del loro assiduo lavoro, la perfezione della macchina della natura, in cui questi insetti si collocano perfettamente. E' evidente la passione di questi uomini per il loro mestiere, la vasta cultura naturalistica che questo richiede e che lascia a bocca aperta alunni ed insegnanti, l'impegno speso ogni giorno non solo per un tornaconto economico, ma per un reale impegno a favore della salvaguardia della biodiversità e della tutela dell’ambiente.

Ai bambini arriva tutto ciò, ne rimangono affascinati e sicuramente ne portano buona parte a casa con loro; molte le mani degli alunni che si alzano per porre domande, per cercare risposte, per trovare conferma dalla bocca di questi esperti a quanto già imparato in classe, per chiarire ciò che dai banchi viene difficile immaginare.

È proprio la dimensione immersiva di questa esperienza che ne esalta il valore e contribuisce alla formazione di un sapere organico, dove tutto si unisce in un insieme complesso, dove teoria e pratica si incontrano e si supportano a vicenda. I bambini hanno potuto vedere con i loro occhi tutta la complessità dell'ambiente in cui si svolge la vita di questi operosi insetti, gli alveari in cui questo frenetico lavoro ha luogo, gli strumenti antichi ed odierni usati dall'uomo in questo campo, dalle arnie usate dagli antichi fino alle centrifughe elettriche per la smielatura ed, infine, non potevano mancare le api, alle quali i bambini si sono approcciati con rispetto e senza timore, rassicurati dalle loro guide.

Dopo un'intensa lezione sul campo, il signor Carlo Gatti con la moglie Marina hanno offerto ai bambini una deliziosa merenda, a coronamento di un bellissimo incontro.

Gli insegnanti e gli alunni delle classi quarte ringraziano il sig. Fechino e il Sig. Gatti per la calorosa accoglienza e per la bellissima lezione sul campo e i volontari della Protezione Civile Sezione Alpini di Ceva per aver permesso un tragitto sicuro lungo la strada provinciale, dimostrando disponibilità e professionalità.