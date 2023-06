Festa di Santa Paola a Cinzano con un ricco carnet di appuntamenti

Che facciamo nel weekend? Perché cresce la voglia di fare gruppo con gli amici, divertirsi e ballare in totale libertà. Ok, ma dove? A Santa Vittoria d’Alba la festa di Santa Paola in frazione Cinzano è l’occasione giusta con tanti appuntamenti in piazza Europa ad ingresso libero.

Si parte venerdì 9 giugno, alle ore 20, con un giro pasta tricolore (prenotazione obbligatoria), ore 21.30 serata latina con star dance e la musica del dj Sunfeel.

Sabato 10 giugno, ore 17, esibizione della scuola di danza “Il sole a mezzanotte”, ore 20 grigliata mista di carne (prenotazione obbligatoria), ore 21.30 concerto Sciarada party rock.

Domenica 11 giugno, ore 16, letture e laboratori con la biblioteca, a seguire merenda e alle ore 20 buon appetito con la 22ª sagra degli agnolotti del plin (prenotazione obbligatoria), ore 21.30 serata liscio con l’orchestra “I Barbera Doc”.

Per tutte le serate sarà in funzione il Luna Park e poi largo alla buona tavola con antipasti, hamburger, salsiccia e patatine, cocktail party per un’esplosione di energia.

II comitato organizzatore comunica che in caso di maltempo le cene si svolgeranno all’interno della palestra comunale, inoltre declina ogni responsabilità per danni causati da terzi a persone o cose durante lo svolgimento della manifestazione.