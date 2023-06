Hai voluto la bicicletta? E allora l’11 giugno pedala in Bra e dintorni con Bicincittà

«Passeggiando in bicicletta accanto a te. Pedalare senza fretta la domenica mattina…». Dai che l’avete letta cantando, lo sappiamo. Non si poteva non approfittare della canzone di Riccardo Cocciante per aprire questo articolo che parla di Bicincittà, in programma a Bra domenica 11 giugno.



Famiglie con bambini, coppie, curiosi, appassionati: può partecipare chiunque. Il ritrovo è fissato alle ore 9 nel cortile della Scuola primaria E. Mosca in via Montegrappa, si parte alle ore 10.30 per un tragitto in bici lungo circa 13 km che vuole ricordare Simone Mallardo e si snoda per le vie di Bra e in periferia.



E poi belli coccolati, perché sarà offerto un ristoro a base di frutta presso il circolo di Bandito (chi vorrà potrà prendere il caffè direttamente nel circolo) più un piatto di pasta all’arrivo. Il tutto con impatto zero sull’ambiente, visto che saranno utilizzati solo materiali biodegradabili. La festa proseguirà con l’estrazione di una bicicletta e tanti premi. Volete forse non approfittarne?



L’iniziativa è promossa dalla Uisp comitato territoriale Bra-Cuneo in collaborazione con la città di Bra, che ormai si sta plasmando sempre più a misura di ciclista, sostenendo il diritto alla mobilità (informazioni al numero di telefono 0172/431507, mail bracuneo@uisp.it, oppure visitando il sito www.uisp.it/bra). Iscrizione 5 euro, famiglia 12 euro e omaggi per tutti. Pronti a lucidare le biciclette e partire?