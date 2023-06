Envie, camminata in ricordo di Genio sulla collina e sul Mombracco

"Voglia di paese, di pane, formaggio di vino, di solo mondo contadino ..." è il motivo ispiratore tanto caro a Eugenio Chialvo (Genio) e che le associazioni 'I Argic e La Torre nel Parco, con il patrocinio del comune di Envie e la partecipazione della Compagnia & Rete del Buon Cammino , condivideranno come fil rouge della camminata di domenica 11 giugno. L'evento: domenica 11 giugno ore 9,00 ritrovo a Envie nel parco centrale del castello; ore 9,30 inizio camminata con percorso collinare a tappe nei luoghi più caratteristici: dalle torri del castello, alla cappella di Sant'Antonio, Roca Verda, Rochin e Mariola; ore 12,30 : pranzo al sacco, libero oppure con "cavagnin" (€ 8,00) previa prenotazione dal Tribal Pan Caffè, in località Barma Granda , punto panoramico oggetto di restyling grazie all'importante lavoro dei volontari Mombracchisti, dei tecnici comunali, con il patrocinio del comune e la preziosa disponibilità dei proprietari; ore 16,30: arrivo nel parco centrale del castello con possibilità di "marenda sinoira" sempre in collaborazione con il Tribal Pan Caffè (€ 8,00 prenotazione consigliata). La camminata è libera a tutti e adatta anche alle famiglie: lunghezza km. 10, dislivello m. 450, durata sette ore circa. Per informazioni: Manuela tel. 3406439131 - Luca 3331198825 - Giulio tel. 3385069642.; info@argic.it, latorrenelparco@gmail.com; Facebook e Instagram.