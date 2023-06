Il Comune di Borgo San Dalmazzo aderisce all’iniziativa di ANCI in favore dell’Emilia-Romagna

A pochi giorni dalla tremenda alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna e superata la drammatica fase emergenziale, è ora tempo della ricostruzione fisica, economica e morale.

“Come Sindaca – comunica Roberta Robbione – sono vicina alle colleghe e ai colleghi che hanno affrontato il fango per aiutare le proprie comunità ponendosi, come sempre, a fianco dei cittadini per dare loro speranza”



Al fine di supportare il territorio e gli amministratori locali l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) ha avviato nei giorni scorsi la raccolta fondi “Per i nostri sindaci e le nostre comunità” volta a sostenere i Comuni maggiormente colpiti dall’acqua e dalle frane.

Il Comune di Borgo San Dalmazzo sostiene l’iniziativa dell’ANCI e segnala, per chi volesse aderire, che l’IBAN di riferimento intestato ad ANCI è IT 20 N 06230 03202 000057138452 con causale “Per i Comuni colpiti".