Massaggio infantile: il segreto per una connessione profonda tra genitori e bambini

In occasione della "Giornata internazionale del massaggio infantile", celebratasi mercoledì 7 giugno, operatori certificati dell'associazione Aimi (Associazione Italiana Massaggio Infantile), in collaborazione con il personale dell'Asl Cn2, hanno offerto la loro esperienza attraverso un banchetto informativo in via Vittorio Emanuele.

Il massaggio infantile è una pratica antica nata in India, riscoperta anche in Occidente grazie a Vimala McClure, fondatrice dell'International Association of Infant Massage e promotrice della diffusione di questo metodo nel mondo.

Tuttavia, è importante sottolineare che il massaggio infantile non è una tecnica, ma piuttosto uno strumento efficace per rafforzare la relazione e la comunicazione tra genitori e bambini. Attraverso il massaggio si impara a comprendere i segnali del bambino, creando un dialogo profondo che va oltre le parole.

"Saper conoscere il proprio bambino significa anche saper rispondere in modo appropriato alle sue esigenze - spiega Sara Conterno, insegnante dell'Aimi e membro del direttivo nazionale -. Questa occasione ha evidenziato un grande interesse verso approcci non convenzionali, ma altrettanto efficaci. Le persone che si sono fermate al nostro banchetto, per scambiare opinioni o semplicemente per chiedere informazioni, sono state numerose e con un entusiasmo che ci ha spinto a lavorare ancora di più per la diffusione di questa forma di comunicazione genitore-figlio”.

Per apprendere il massaggio infantile è sufficiente partecipare a un corso durante il quale un insegnante qualificato fornisce ai genitori indicazioni prima teoriche e poi pratiche, mostrando come effettuare la sequenza dei movimenti.

I benefici di questo approccio sono innegabili e riconosciuti dalla comunità scientifica: dopo un lungo stop causato dalla pandemia di Covid-19, l’Asl ha riorganizzato i nuovi corsi.

Il corso prevede cinque lezioni gratuite, una volta alla settimana, destinate ai genitori che partecipano con i loro bambini di età compresa tra i 3 e i 5 mesi. Le sessioni si svolgono in piccoli gruppi di 4-6 bambini e sono tenute presso gli ex ospedali San Lazzaro e Santo Spirito.

Per Alba, è possibile ottenere informazioni contattando i numeri 0173 31.60.29 e 0173 31.64.26, mentre per Bra il riferimento è il numero 0172 42.08.17.