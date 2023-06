Incendio sotto il ponte Sarti a Cuneo, decine di telefonate alle forze dell'ordine

Una densa nube di fumo proveniente dall'area sottostante il viadotto Sarti. Sono state decine le telefonate arrivate al 112, questa mattina attorno alle 10.30, da parte degli automobilisti in transito sul viadotto della est-Ovest in direzione di Confreria.

Il fumo proveniva da materassi e materiale in fiamme, in un'area dove bivaccano e dormono i senzatetto. Al momento le cause sono ignote, ma sono in corso le indagini della Polizia di Stato, anche con l'ausilio della Scientifica.

Sul posto hanno lavorato a lungo anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare le fiamme.