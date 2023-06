Bra, ultima campanella di scuola con il sindaco che incontra gli studenti dell’Erasmus

Gli studenti spagnoli si trovano, infatti, in terra braidese nell’ambito del progetto Erasmus Plus, il programma di scambio culturale riservato agli studenti delle scuole superiori dei Paesi dell’Unione Europea.

Ad accoglierli, con il primo cittadino, c’erano anche il vicesindaco Biagio Conterno e l’assessore Luciano Messa. Il Sindaco ha salutato gli ospiti, ringraziandoli per la loro presenza a Bra in questo importante momento di arricchimento culturale in cui hanno potuto ammirare anche le bellezze della città.

L’esperienza è risultata molto positiva per i giovani della zona di Madrid che hanno espresso riconoscenza per il caloroso benvenuto. Per loro anche 20 tricolori, uno per ciascuno, donati da una delegazione del Lions Club Bra Host, presente all’appuntamento.