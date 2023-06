Pianura cuneese e colline: pomeriggio di allerta gialla, possibili allagamenti per transito piene

Pomeriggio da allerta gialla sulla pianura cuneese e nell'area collinare della Granda, dove potrebbero verificarsi degli allagamenti per il passaggio delle piene.

Il Cuneese, da ieri, è stato interessato da fenomeni intensi, con Barge con 56,6 mm in un’ora ed un incremento dei livelli del reticolo secondario, con il Rio Ghiandone che a Staffarda ha superato la pre-soglia di guardia.

Le precipitazioni stanno determinando un generalizzato innalzamento dei livelli idrometrici. Sul reticolo principale - Maira, Varaita, Pellice e Dora Riparia - sono previsti incrementi significativi del livello idrometrico, che si manterranno però al di sotto del livello di guardia.

Pioggia moderata anche per il pomeriggio odierno con locali picchi forti o molto forti sulla fascia pedemontana: fenomeni in graduale attenuazione in serata ma persistenti fino a domani mattina. Instabilità diffusa con rovesci e temporali nel pomeriggio di domani. Giovedì giornata soleggiata con deboli rovesci convettivi sulle Alpi.