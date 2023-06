A Boves la prima serata del 'festival diffuso' Cunicoli

L’evento, possibile grazie al patrocinio e al contributo del Comune di Boves, vedrà protagonisti i Monsieur de Rien. I suoi componenti sono Roberto Politano – Fisarmonica, Organetto Diatonico e Cornamusa, Sergio Pozzi – Chitarra, Ghironda e Voce, Luca Nelson Dalmasso – Violino, Nazareno Garelli – Batteria, e Michele Bruna – Basso.



Nati come trio di musicanti di strada nel 2003, con un repertorio di musica tradizionale delle alpi cuneesi e francesi, con il passare del tempo iniziano a riscrivere in chiave personale la musica popolare, aggiungendo una solida sezione ritmica e un particolare "recitato" della forma canzone, un misto tra prosa e canzone.



Il Festival Cunicoli, giunto alla quarta edizione, è nato da un Tavolo di Lavoro della Consulta Giovanile del Comune di Cuneo adibito all’organizzazione del Festival.



Il gruppo, formato da Gabriele Fronzè, Isacco Basilotta e Giulia Sannai, decide nel 2022 di costituire un’Associazione Culturale per proseguire nella programmazione del Festival, mantenendo il legame e il patrocinio della Consulta e del Comune di Cuneo.



Il Festival è un contenitore itinerante nel quale inserire spettacoli live che possono così viaggiare nella città di Cuneo e nei suoi dintorni, portando la cultura dal vivo in location inedite utilizzando come platee i dehors dei locali, i cortili dei palazzi, le piazze o i giardini.



Il programma completo del Festival è disponibile sul sito https://cunicoli.it.

TUTTI gli eventi sono gratuiti previa prenotazione tramite Eventvm. Per info sul Festival e/o sui singoli eventi: prenotazioni@cunicoli.it



Giovedì 15 giugno 2023, dalle ore 18 alle ore 24,00 la circolazione e la sosta di tutti i veicoli sono vietate, con previsione di rimozione forzata in: piazza dell’Olmo, piazza Mottini, via Don Bernardi, via Tecco, via Roma (dall’intersezione con piazza dell’Olmo all’intersezione con le vie T. Beraudo e G. Marconi).