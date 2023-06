A Rittana "Conversazioni sull'arte" con Maria Teresa Roberto

Un avvicinamento all'arte contemporanea. Si svolgerà venerdì 16 giugno alle 17.30, presso il centro incontri di Rittana, l'appuntamento con "Conversazioni sull'arte", insieme a Maria Teresa Roberto.

Accompagnati dalle riflessioni che verranno sviluppate nell’incontro, si ripercorreranno i principali momenti di cambiamento e innovazione avvenuti nell’ambito di quello che la sociologa dell’arte francese Nathalie Heinich ha definito il “paradigma” dell’arte contemporanea e che si sono succeduti nel corso dei secoli XX e XXI, a partire dai ready made di Marcel Duchamp fino alle tendenze più attuali.

Maria Teresa Roberto è stata professore di Storia dell'arte contemporanea all'Accademia Albertina di Torino fino al 2019. Ha concentrato i suoi studi sull'arte italiana del XX secolo, con particolare attenzione all'Arte Povera, e ha curato volumi ed esposizioni, tra cui Alighiero Boetti 1965-1994 (con J.-Ch. Ammann e A.-M. Sauzeau, GAM, Torino / Musée d’Art Moderne, Villeneuve d’Ascq / Museum Moderner Kunst, Wien, 1996-97); Gian Enzo Sperone. Torino Roma New York. 35 anni di mostre tra Europa e America (con A. Minola, M. C. Mundici, F. Poli, Hopefulmonster, Torino 2000); Pinot Gallizio. Catalogo generale delle opere 1953-1964 (Mazzotta, Milano 2001); Michelangelo Pistoletto. Il varco dello specchio. Azioni e collaborazioni (con M. Farano e M. C. Mundici, Fondazione Torino Musei, Torino 2005); Luciano Pistoi, “... inseguo un mio disegno” (con M. Bandini e M. C. Mundici, Hopefulmonster, Torino 2008); Surprise! (GAM, Torino, 2012-2015); Arte contemporanea: da Fluxus alla svolta postcoloniale (Carocci, Roma, in corso di pubblicazione).