Vino e piattaforme di vendita, Coldiretti: "Enoturismo vincente con soluzioni più semplici"

Visite in cantina, tour nei vigneti e degustazioni guidate sono sempre più richieste dai turisti nazionali e stranieri sulle colline delle Langhe e del Roero, ma queste esperienze enoturistiche rischiano di non tradursi in vendite reali a causa delle complesse formalità che oggi frenano le cessioni di vino ai privati. È quanto rileva Coldiretti Cuneo a margine dell’evento “Il mondo a portata della tua cantina” che ha organizzato con il Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani.



L’incontro, svoltosi ieri pomeriggio nell’Enoteca regionale del Barolo al Castello di Barolo, ha visto la partecipazione di decine di vitivinicoltori di Langhe e Roero interessati ad approfondire il tema della spedizione di vino ai consumatori finali in tutto il mondo. All’evento hanno preso parte il Presidente di Coldiretti Cuneo Enrico Nada, il Direttore Fabiano Porcu, il Presidente del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani Matteo Ascheri, Denis Andolfo, founder di Direct From Italy e Francesco Prizzon, titolare di Way To Go.



Un’occasione – evidenzia Coldiretti Cuneo – per conoscere da vicino, anche grazie a simulazioni pratiche, la piattaforma “ECOLOG Consumer” (www.ecologconsumer.it) che offre una gestione semplificata delle vendite di vino in cantina e online.



Secondo un’analisi di Coldiretti/Ixè, quasi 6 turisti su 10 (58%) in vacanza nel Belpaese visitano cantine e aziende agricole per acquistare prodotti locali del territorio direttamente dai produttori, ottimizzare il rapporto prezzo/qualità e portarsi a casa un pezzo di storia della tradizione italiana a tavola. ECOLOG Consumer è un sistema ottimizzato progettato proprio con l’obiettivo di sostenere l’enoturismo facilitando la vendita diretta nazionale e internazionale a seguito delle visite in cantina e attraverso l’e-commerce.



Una soluzione innovativa nata dal progetto ECOLOG di Coldiretti Cuneo e del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, realizzato con il contributo della Fondazione CRC e della Camera di Commercio di Cuneo.



ECOLOG Consumer – spiega Coldiretti Cuneo – consente alle aziende di trasformare le visite in cantina in vendite, con spedizione associata all’estero, grazie ad una piattaforma informatica all’avanguardia gestita da Direct From Italy con cui le cantine possono gestire e monitorare le cessioni ai clienti privati. La piattaforma di ECOLOG Consumer, infatti, integra e organizza tutte le fasi dalla presa in cantina alla consegna finale al domicilio del consumatore operata da Way To Go, calcola in modo automatico le fiscalità previste negli altri Paesi (dazi, accise e IVA ove presente), non prevede commissioni sul venduto e permette di adattare l’e-shop alle specifiche esigenze di ogni azienda vitivinicola.



“La nostra Provincia, con il suo ricchissimo patrimonio di prodotti, paesaggi e tradizioni, ha le carte in regola per diventare leader nel turismo enogastronomico in Italia e non solo, e Coldiretti è in prima linea nell’ideare progetti e nel proporre soluzioni che facilitino e sostengano questo percorso a beneficio delle aziende e dell’economia locale” sottolinea il Presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada.



“I nostri produttori possono vendere direttamente dalla cantina a tutti quei turisti che non possono portare il vino a casa in autonomia e che vorrebbero ordinarne di nuovo online una volta ritornati a casa. È dunque evidente, in uno scenario enoturistico che si va espandendo e consolidando, come l’utilizzo di ECOLOG Consumer si traduca in un aumento di competitività per le cantine” conclude il Direttore di Coldiretti Cuneo, Fabiano Porcu.