Auto a fuoco lungo il Gesso a Borgo San Dalmazzo, scattata anche una ricerca persona

Intervento dei vigili del fuoco, nella tarda serata di ieri 13 giugno, a Borgo San Dalmazzo, nell'area del parco fluviale lungo il torrente Gesso, per una vettura a fuoco.

Il mezzo si trovava lungo una stradina sterrata, a ridosso di una boscaglia, in un'area dove le autovetture non potrebbero e non dovrebbero arrivare. L'auto è andata completamente distrutta, come risulta evidente dalla foto allegata al pezzo. Immediato il coinvolgimento dei carabinieri in quanto risulterebbe scomparso il proprietario del mezzo.

E' in corso di attivazione il Piano provinciale ricerca persone scomparse e sono già stati coinvolti i volontari di Protezione Civile e i volontari cinofili Anfi, coordinati dai carabinieri della Compagnia di Borgo San Dalmazzo.

Al momento c'è massimo riserbo da parte degli inquirenti, che non scartano alcuna ipotesi sull'accaduto.

Notizia in aggiornamento