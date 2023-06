A Caraglio la serata di chiusura del Lions Cuneo con il "passaggio della campana"

Venerdì 9 giugno, presso il Ristorante “La Pagoda” di Caraglio, si è svolta la serata di chiusura dell’anno lionistico 2022/2023, avente come focus la cerimonia di “passaggio della campana” tra il Presidente del Lions Club Cuneo, Giorgio Fossati, e il suo successore, Bruna Grasso.

L’incontro è stato introdotto dal Cerimoniere Michele Girardo, che ha sottolineato come il passaggio della campana contrassegni un’alternanza nella direzione del Club, cosa, questa, importante, perché sta ad indicare la disponibilità dei soci ad assumere il prestigioso, ma impegnativo incarico di presidenza. Un’alternanza, ha poi osservato, che si traduce nell’ottica della continuità del servizio.

Allo stesso modo, l’avvicendamento, formalizzato in serata, esprime un continuum operativo con quanto egregiamente svolto dal Presidente Giorgio Fossati che sta per concludere il suo mandato. Davvero, Giorgio ha alimentato la vita e l’attività del Club con service e iniziative importanti, attraverso una fitta rete di rapporti e cooperazioni con le agenzie assistenziali, sociali e culturali del Territorio, tra cui occorre ricordare, a titolo di esempio, il CeSPeC, l’ADAS e le istituzioni scolastiche cittadine. È inoltre doveroso richiamare la Settimana Bianca di Festiona per diversamente abili, unitamente al service Barbaroux, che ha ormai avviato la sua fase operativa.

È quindi intervenuto il Presidente Giorgio Fossati, che ha illustrato con esempi, citazioni, argomentazioni e riflessioni personali i punti focali e le dinamiche operative del lionismo, di cui la condivisione, il coinvolgimento operativo e l’amicizia costituiscono gli ingredienti fondamentali e le necessarie premesse per progettare e svolgere le attività di servizio. Sì, del servizio, autentico fiore all’occhiello dell'Associazione, come recita il motto “We serve”. Occorre, ha sottolineato, mettere in pratica il progetto “insieme possiamo”.

Di qui la constatazione che si è soci, quindi compagni di viaggio, un viaggio da percorrere sinergicamente come Amici. Ha proseguito il suo intervento con una sintetica ricognizione di quanto realizzato nel corso dell’anno sociale, soffermandosi, in particolare, sul service Barbaroux , ormai in fase di attuazione. Sull’argomento, ha ringraziato gli sponsor e i soci che sono intervenuti o interverranno con proprie donazioni.

Successivamente, il Presidente Fossati ha ufficialmente comunicato l’assegnazione di un’onorificenza, la Melvin Jones Fellow, al socio Michele Girardo, per la sua attività di Cerimoniere, ma soprattutto di Addetto stampa e di responsabile dei rapporti con le Istituzioni scolastiche, facenti capo al Poster per la Pace e al Premio di Eloquenza.

Si è quindi proceduto, secondo il protocollo previsto dal cerimoniale, al “passaggio delle consegne”. Dopo la spillatura, la Presidente Incoming Bruna Grasso ha rivolto un caro e affettuoso saluto alle amiche e agli amici Lions, unitamente a un vivo ringraziamento per essere stata individuata ed eletta come Presidente del Club cittadino, a cui – ha affermato – il suo predecessore ha reso un benemerito e lodevole servizio.

Ha poi aggiunto: “Mi appresto ad assumere la presidenza di un sodalizio depositario di tante iniziative e, non di rado, caratterizzato da un’apprezzabile originalità progettuale. Farò il possibile per svolgere dovutamente i compiti che la presidenza richiede e posso assicurare che farò del mio meglio. Mi conforta, comunque, la certezza che sarò aiutata, assistita e guidata dal Consiglio direttivo e da tutti voi, con amicizia, collaborazione e sintonia d’intenti”.

Terminate tutte le operazioni, il Presidente uscente e quello incoming hanno chiuso la serata con un congiunto tocco di campana.