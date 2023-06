Arriva nel cuneese il tour 2023 degli Scavalcamontagne

Approda nel Cuneese il tour 2023 degli Scavalcamontagne, gli attori-cantanti che, seguendo lo stile delle vecchie compagnie di giro, si muovono a piedi di paese in paese per presentare spettacoli nelle piazze. Il tour è partito il 7 giugno da Alice Bel Colle, in provincia di Alessandria, per spostarsi successivamente nell'Astigiano.

Dopo l’Alessandrino e l’Astigiano - dove martedì 20 giugno ci sarà l’ultima tappa all’agriturismo Tre Colline in Langa di Bubbio - il tour degli Scavalcamontagne si sposta nel Cuneese. "Siamo a metà di questa prima fase della nostra estate che ci vedrà al lavoro in altre valle piemontesi, in Lombardia e in Toscana. Nelle nostre marce di trasferimento abbiamo percorso già oltre 120 chilometri a piedi - dice Irene Geninatti Chiolero, ideatrice dell'iniziativa con Danilo Ramon Giannini -. E nel corso dell’estate ce ne attendono ancora quattro volte tanto. Ringraziamo le centinaia di spettatori che ci hanno applaudito”. E alcuni di questi seguono gli Scavalcamontagne come veri fans in date successive.

In queste due settimane la compagnia formata da artisti professionisti nel campo del teatro musicale ha presentato, a turno, tutti gli spettacoli del tour. Fra questi c’è “Un Cavallino Bianco” la nuovissima produzione, che va in scena martedì 20 giugno all’agriturismo Tre colline in Langa di Bubbio: ci sarà, per chi vuole, anche un “agriapericena” con produttori locali (necessaria prenotazione al 333-3403963).

L’esordio nel Cuneese sarà mercoledì 21 giugno a Cossano Belbo in piazza Francesco Bo (la piazzetta delle scuole) con un’originale rilettura dell’operetta “Una Cin Ci la”, che parte da quest’idea: che accadrebbe se la vecchia lanterna cinese dimenticata in soffitta prendesse vita e i suoi personaggi si animassero per raccontare le loro storie? L’appuntamento è alle 21 come per gli spettacoli successivi, al coperto in caso di pioggia. L’ingresso è gratuito, l'uscita "a cappello", come nella migliore tradizione dell'arte di strada: ovvero ciascuno donerà quanto vorrà e potrà alla fine dello spettacolo. In più alle 19 ci sarà una degustazione a cura di Langa My Love.

Giovedì 22 giugno, a Lequio Beria, nell’oratorio San Rocco in via Roma, sarà invece proposto il Galà di Operette e venerdì 23 giugno sulla piazzetta Santa Trinità di Corneliano d’Alba tornerà “Una Cin Ci La”.

Sabato 24 giugno, sulla piazza della chiesa di San Giovanni Battista a Diano d’Alba, l’allestimento di “Un Cavallino Bianco”, con la regia di un professionista come Gianfranco Vergoni, già collaboratore della Compagnia della Rancia, in passato presente nel cast di un allestimento curato da Gino Landi: “Quando mi è stato chiesto di preparare una versione molto agile dello spettacolo, con 4 attori per 12 personaggi – commenta Vergoni - mi sono detto che non potevo rifiutare un’esperienza simile. Per giunta dove prima delle prove c’è sempre una camminata in collina. La sfida mi ha intrigato: ho subito capito che a questo gruppo avrei potuto chiedere qualunque cosa”.

Terza replica nel Cuneese per “Una Cin Ci La” domenica 25 giugno a Castino in piazza della Tribula: ci sarà anche un post evento, una camminata in notturna con gli attori a cura di Monferrato Nordic Walking.





















































Si riparte martedì 27 giugno con “Un Cavallino Bianco” a Cortemilia, in piazza Oscar Molinari, mentre mercoledì 28 giugno gli Scavalcamontagne saluteranno il Cuneese per poi dirigersi verso la Liguria con "Note di santi e peccatori" a Gorzegno, nella cappella di San Martino, vicino ai ruderi del castello. Un luogo suggestivo per una selezione di brani - con alcuni interventi declamati - che hanno voluto imbastire una sorta di dialogo tra persone semplici e un’entità superiore: canti popolari, folk, lirici: dall'Ave Maria di Astor Piazzolla” a “In to my harms” di Nick Cave alla Suite di Bach in Si minore” per flauto e pianoforte alla celeberrima “Halleluja” di Leonard Cohen. Lo spettacolo sarà preceduto, alle 19, da una degustazione di prodotti tipici a cura di Langa My Love.





La data di Gorzegno, come quella di Bubbio, è nel calendario delle Scampagnate Teatrali a cura di Concentrica, un progetto del Teatro della Caduta.





Il calendario completo di spettacoli e attività parallele si trova sul sito www.scavalcamontagne.com ; altre informazioni sono sulle pagine Instagram, Youtube e Facebook del gruppo, dove ci sono anche brevi video in diretta, in cui gli attori-camminatori aggiornano quotidianamente la situazione con interventi dal tono sempre divertito.