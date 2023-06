Ripristino asfalto a Cuneo: viadotto Soleri chiuso al traffico in orario notturno dal 19 al 24 giugno

Anas ha programmato il ripristino della pavimentazione lungo due tratti della statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja” a Cuneo. Al fine di mitigare il più possibile i disagi per la circolazione, gli interventi saranno eseguiti nella sola fascia oraria notturna dalle ore 20 alle 6.

Nelle notti di oggi, giovedì 15 giugno, e di domani, venerdì 16 giugno, per consentire i lavori sarà in vigore il senso unico alternato per un tratto di circa 200 metri all’altezza della rotatoria di intersezione tra la statale 20 e Via Chiri, a Madonna dell’Olmo.

A partire da lunedì 19 giugno e fino a sabato 24 giugno i lavori di ripristino degli asfalti interesseranno il Viadotto Soleri (tra il km 74,700 e il km 75,600 della SS20). Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza il viadotto sarà chiuso al traffico, sempre nella sola fascia oraria notturna 20-6. Durante la chiusura la circolazione sarà indirizzata sulla viabilità locale tramite apposita cartellonistica di indicazione.