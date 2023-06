Valcasotto ha ricordato il capitano Luigi Pezza con la posa di una 'pietra di inciampo'

Valcasotto ricorderà per sempre il capitano Luigi Alberto Eugenio Pezza con una 'pietra di inciampo' che è stata posata ieri, sabato 17 giugno, nell'anniversario della sua morte, avvenuta il 17 giugno 1944 a Kloster Thuine (Lingen Ems), in Germania.

La targhetta aveva ricevuto la benedizione, lo scorso aprile, a Mondovì Piazza, nei giardini Salvo D'Acquisto (leggi qui), ed è stata posata ieri alla presenza del sindaco di Pamparato, Franco Borgna e di numerose autorità.

Il capitano Pezza, nato il 10 maggio del 1899, era cresciuto in una frazione di Pamparato, conosciuta come “Trattoria Croce Rossa” (oggi sede delle stagionature di Beppino Occelli, ndr), poi si trasferì a Mondovì. Avendo rifiutato di combattere per il fascismo, venne arrestato e inviato in Germania, nel campo di Kloster Thuine ove morì colpito dalla tubercolosi e dalla denutrizione.

La cerimonia di ieri è stata un'occasione per rendere onore a tutti i militari conosciuti con l’acronimo IMI (internali militari italiani) che, a seguito dell’armistizio dell’8 settembre 1943, rifiutarono di “giurare” fedeltà alla Repubblica Sociale Italiana, regime collaborazionista della Germania nazista. Scelta li condannò alla reclusione nei campi di prigionia, dove patirono le stesse sofferenze di chi veniva destinato ai campi di concentramento: fame, lavori forzati, malattie e punizioni corporali.

Nel corso dell'evento sono intervenuti il professor Gigi Garelli, direttore dell'istituto storico della Restitenza, il professor Ernesto Billò dell'associazione "Ignazio Vian" e Romolo Garavagno per la onlus "colonnello Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo", associazione che ha promosso l'iniziativa. All'evento non hanno fatto mancare la loro presenza le rappresentanze dei Carabinieri, delle associazioni d'Arma, gli alpini dell'ANA Mondovì e Ceva, dell'ANPI provinciale, carrucese e monregalese, l'assessore di Garessio Pierandrea Camelia e Roberto Chiera, vice sindaco di Montaldo Mondovì. Erano inoltre presenti il Gonfalone del Consiglio Regione Piemonte, accompagnato dal Consigliere Maurizio Marello, quello della Provincia di Cuneo, del delegato della Sindaca di Cuneo la consigliere Carla Isoardi.