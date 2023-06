Ad Alessandra Balocco la Mela d'Oro del Premio Marisa Bellisario

Alessandra Balocco, presidente e amministratore delegato della Balocco Spa Industria Dolciaria, ha ricevuto la Mela d’Oro della 35ª edizione del Premio Marisa Bellisario “Donne che fanno la differenza” per la categoria Imprenditoria.



Il Premio Bellisario è un simbolo di eccellenza e merito, un riconoscimento importante per le donne che si sono distinte in tante e diverse discipline ed attività, a livello nazionale ed internazionale.



La cerimonia di premiazione si è svolta giovedì 15 giugno presso gli Studi Rai Fabrizio Frizzi di Roma ed è andata in onda su Raiuno sabato 17 giugno.



La Commissione Esaminatrice ha assegnato la Mela d’Oro ad Alessandra Balocco per la categoria Imprenditoria “Per il coraggio, la determinazione, la competenza con cui ha raccolto l’impegnativa eredità del gruppo industriale di famiglia, volto positivo e vincente di un Made in Italy che non si arrende.”



Alessandra Balocco ricopre il ruolo di presidente e amministratore delegato dell’omonima azienda in seguito alla prematura scomparsa di suo fratello Alberto avvenuta lo scorso agosto. Con lui ha condiviso oltre 30 anni al timone dell’azienda e con grande tenacia, impegno e coraggio oggi ne tiene salde le redini.

Terza generazione della famiglia, è entrata in azienda nel 1990. L’esperienza pluriennale le ha consentito, nel tempo, di conoscere tutti gli aspetti che caratterizzano la vita in azienda ed è per questo che garantisce la stabilità nell’oggi e la continuità necessaria verso il domani.



La storia della Balocco, iniziata nel 1927, si fonde con quella di una famiglia che condivide l’amore per il proprio lavoro, l’impegno quotidiano e che, con immutata passione, si adopera per rendere più dolce la vita di milioni di consumatori, sparsi in tutto il mondo. Questi valori guideranno l’azienda anche nel futuro, continuando a consolidare il business aziendale secondo linee guida proprie del Dna Balocco.