Cna Piemonte elegge il suo vertice: Giovanni Genovesio è il nuovo presidente regionale

Presso la Fondazione Centro Conservazione e Restauro dei Beni Culturali la Venaria Reale, domenica 18 giugno ha avuto luogo l’Assemblea elettiva straordinaria di CNA Piemonte. A seguito della prematura scomparsa del presidente Bruno Scanferla, l’Assemblea straordinaria è stata indetta per scegliere il nuovo presidente.



L’evento ha avuto luogo in due fasi, una pubblica e una privata durante la quale si è svolta la votazione. La parte pubblica, ha visto il confronto, suddiviso in due tavole rotonde sui temi del fisco e del credito ha coinvolto istituzioni nazionali e locali.



A seguito della votazione è stato eletto Presidente di CNA Piemonte Giovanni Genovesio, imprenditore nel campo dell’agroalimentare e storico dirigente di CNA.



Giovanni Genovesio: “È per me un grande onore assumere questo prestigioso incarico, pur nel dolore per la scomparsa di Bruno Scanferla. Metterò a disposizione di CNA Piemonte tutta l’esperienza che ho accumulato in questi anni di partecipazione come dirigente di CNA. Sono certo che con l’aiuto di tutte le componenti di questa grande associazione sapremo portare a termine con successo il piano strategico varato due anni fa”.



“Un sentito grazie a tutto il sistema CNA per la serietà, la coesione e la correttezza in un momento delicato che ci ha portati responsabilmente all’elezione del presidente Giovanni Genovesio - aggiunge Delio Zanzottera, Segretario di Cna Piemonte - . Storico dirigente, serio imprenditore, e grande amico che sono certo ci accompagnerà e mi supporterà per costruire percorsi e politiche a favore del nostro tessuto produttivo”.