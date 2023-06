L'Alta Via del Sale è aperta ma il casello di Limone non è accessibile ad auto, moto e quad

Oggi, lunedì 19 giugno, apre ufficialmente l'Alta Via del Sale ma la porta di Limone Piemonte non sarà accessibile ad auto, moto e quad fino a domenica 2 luglio.

Il problema riguarda i lavori di rifacimento del manto stradale sul tratto che collega quota 1400 al Colle di Tenda, in ritardo a causa delle condizioni meteo. Impossibile asfaltare una strada di montagna se il percorso non è perfettamente asciutto, altrimenti non fa presa. La riapertura è prevista per domenica 2 luglio. Meteo permettendo, si potrebbe anticipare a venerdì 30 giugno, in tempo per la pedalata promozionale di inaugurazione di sabato 1° luglio.

La stessa data riguarderebbe anche la strada dei 50 tornanti, l'unica via di collegamento attuale tra l'alta valle Vermenagna e l'alta valle Roya. Almeno finchè non verrà ripristinato il transito attraverso il tunnel di Tenda.

Tornando all'Alta Via del Sale, gli utenti motorizzati che hanno già prenotato o quelli che vorranno prenotare per entrare e/o uscire dalla porta di Limone Piemonte potranno farlo esclusivamente dalla Valle Roya (Francia) tramite la strada che collega San Dalmazzo di Tenda a Casterino e Colle di Tenda.

Gli utenti in bicicletta invece potranno accedere o ridiscendere dal colle di Tenda tramite la via Romana che collega Limonetto a Limone Piemonte (un itinerario impegnativo) o tramite la Ciclovia del Duca che collega l’Alta Valle Pesio alla Via del Sale.

Dal sito internet si ricorda che “sia il tracciato dell’Alta via del Sale che la strada che porta a Casterino, causa le continue piogge, sono da percorrere con la massima attenzione”.

Fino al 1° luglio l’accesso ai mezzi a motore sarà consentito dunque solo dalla porta di Briga Alta. In questo lasso di tempo sarà consentito l’accesso anche agli utenti con prenotazione dalla porta di Limone, previa presentazione del codice di prenotazione.

La strada è chiusa nelle intere giornate di martedì e di giovedì di ogni settimana al traffico motorizzato mentre rimane accessibile tutti i giorni a pedoni e ciclisti.

I costi: 20 euro per auto e quad, 15 euro per le moto. Anche per il 2023, per l’accesso da Limone delle bici/e-bike, si pagherà una quota di 1 euro. “Una cifra simbolica al fine di censire gli ingressi dei cicloturisti per meglio programmare la futura gestione dell’alta via del sale”, si legge sul sito.

Peccato manchi l'unità di intenti. Infatti l'accesso dalla stazione di ingresso di Briga Alta prevede il medesimo pedaggio per auto, quad e moto “mentre è del tutto gratuito per biciclette ed escursionisti".