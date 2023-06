Presentato a Villar San Costanzo il progetto del “Sentiero sul Maira”

Un sole finalmente estivo ha fatto da palcoscenico, lo scorso 18 giugno a Villar San Costanzo, alla prima presentazione pubblica del progetto “Sentiero sul Maira": la voce lenta del cielo e delle stagioni”, promosso dall’associazione turistica Pro Villar in collaborazione con l’associazione Le Terre dei Savoia e il consorzio Conitours e finanziato con 70mila euro dalla Compagnia San Paolo di Torino in seno al bando “Territori in luce. Valorizzare le identità culturali dei luoghi per sviluppare il turismo sostenibile”.

Un’iniziativa ambiziosa che intende costruire un’offerta turistico-culturale volta a promuovere il sentiero che costeggia l’intera asta del torrente Maira, incentivando la crescita consapevole e sostenibile delle comunità che risiedono nella zona, nell’ottica finale di giungere ad una forma diffusa di eco-turismo. Un’occasione di condivisione tra associazioni, enti, amministratori e istituzioni del territorio particolarmente partecipata e di buon auspicio per il percorso di sviluppo locale previsto dalla proposta progettuale stessa.

Cinque in particolare i momenti distinti in cui è stata suddivisa la mattinata: dapprima i saluti istituzionali con i contributi dei consiglieri regionali Paolo Bongioanni e Matteo Gagliasso, della consigliera provinciale Simona Giaccardi, del sindaco di Villar San Costanzo, Gianfranco Ellena, del vicepresidente della Pro Villar, Enrico Golè, del presidente delle Terre dei Savoia, Valerio Oderda, e del direttore del consorzio Conitours, Armando Erbì; quindi spazio alla presentazione vera e propria del progetto con Enrica Vaschetti delle Terre dei Savoia, prima della tavola rotonda “Il Sentiero sul Maira tra comunicazione e offerta turistico-culturale” con le testimonianze di Beppe Carlevaris (presidente Visit Piemonte e consorzio Conitours), Rocco Pulitanò (vicepresidente dell’ATL del Cuneese), Piermario Giordano (presidente Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime) e Giorgio Proglio (CEO e Founder di TabUi App).

Suggestioni ed esperienze a confronto, poi, nella seconda tavola rotonda “Il Sentiero sul Maira come strumento di connessione territoriale” con Giacomo Benedetti, vicepresidente generale del CAI, Luca Franco, guida ambientale escursionistica del consorzio Valle Stura Experience, Giovanni Burzio della Nuova Cooperativa Neuro di Racconigi e Paola Brizio, presidente dell’associazione Tocca a Noi Racconigi.

In chiusura, infine, spazio ad un primo confronto tra le amministrazioni presenti e, nei dettagli, Busca (sindaco Marco Gallo e assessore Ezio Donadio), Dronero (assessore Carlo Giordano), Racconigi (sindaco Valerio Oderda e consigliere Enrico Mariano), Savigliano (assessore Roberto Giorsino) e Vottignasco (consigliera Valentina Bono).

"Un grazie sincero all’associazione Le Terre dei Savoia e al consorzio Conitours per la condivisione progettuale e per il supporto organizzativo di questa giornata" - il commento di Enrico Golè, vicepresidente dell’associazione turistica Pro Villar, capofila del progetto del Sentiero sul Maira. "Aver avuto la possibilità di raccontare la nostra proposta al territorio e aver potuto ospitare e ascoltare professionisti, enti e istituzioni di caratura regionale e nazionale è stato per noi motivo di profondo orgoglio. Un sincero ringraziamento agli amministratori intervenuti e a tutte le realtà che oggi hanno scelto di condividere con noi la loro esperienza. È stata una giornata stimolante e arricchente che ci fa guardare il futuro sviluppo del Sentiero sul Maira con occhi pieni di ottimismo".