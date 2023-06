Tre feriti in un incidente sulla autostrada A6 all’altezza di Mondovì

E’ di tre feriti in codice giallo il bilancio dell’incidente verificatosi poco dopo le 13 di oggi, lunedì 19 giugno, sulla direttrice per Savona dell’autostrada Torino-Savona, poche centinaia di metri dopo l’uscita per Mondovì.

L’incidente ha coinvolto il solo veicolo sul quale viaggiavano i tre feriti, non interessando altri mezzi.

Sul posto le équipe sanitarie del servizio regionale 118, i vigili del fuoco con una squadra partita dal distaccamento di Mondovì e la Polizia Stradale di Mondovì per i rilievi.

Non è stato necessario, al momento, disporre interruzioni della circolazione autostradale nel tratto interessato.