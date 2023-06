Cuneo: l'amministrazione programma la "pensione" per il peso pubblico di Spinetta

Peso pubblico di frazione Spinetta, a Cuneo, addio? Le intenzioni dell’amministrazione comunale sembrerebbero andare in questa direzione, motivate da un guasto non più riparabile.



A darne notizia l’assessore all’ambiente Gianfranco Demichelis, che proprio nella mattinata di oggi (martedì 20 giugno) ha realizzato il primo sopralluogo nell’area del peso pubblico – il più utilizzato sul territorio comunale - assieme all’ingegnere Giuli Pastore e al geometra Pessione: “L’idea è costruirne uno sulla bovesana in zona tetto Perduto, in collaborazione con un privato - racconta - . Pensiamo di rimuovere la piastra del peso e riqualificare l’intera area, trasformando la casetta del peso in una casetta dell’acqua a disposizione sia dei residenti che dei tanti cuneesi di passaggio: in questo senso, abbiamo già ricevuto la disponibilità della ditta PierH2O”.



“Siamo comunque ancora in una fase fortemente embrionale del progetto. Se ne riparlerà sicuramente nei prossimi mesi” ha assicurato Demichelis.