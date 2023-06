Dalla Regione "Sviluppo Impresa Piemonte". Bongioanni:"Supporto alle Pmi per anticipare le crisi e superarle"

Dall’assessorato al Lavoro e Formazione della Regione Piemonte, guidato da Elena Chiorino, è in arrivo un milione di euro per offrire alle piccole e medie imprese del Piemonte la consulenza gratuita di un manager esperto che le aiuti a sviluppare la propria competitività e trovare le giuste strategie per resistere alle oscillazioni dei mercati prima ancora che si manifestino le situazioni di crisi.

È l’opportunità contenuta nella nuova misura strategica Sviluppo Impresa Piemonte presentata stamane, che il presidente del gruppo consiliare Fratelli d’Italia Paolo Bongioanni illustra nello spirito e negli obiettivi: «La nuova iniziativa voluta dall’assessore regionale Elena Chiorino - che abbiamo condiviso in fase di stesura come gruppo consiliare di FdI riportando le esigenze e le richieste di tante imprese del territorio - si pone all’avanguardia assoluta a livello nazionale. Non interviene, infatti, dopo che gli eventi di crisi si sono manifestati, ma agisce in senso anticiclico prima che essi si abbattano in modo drammatico e spesso irreversibile sul nostro tessuto produttivo e occupazionale. Con questa opportunità la Regione Piemonte dimostra di saper sostenere, in senso non assistenzialista ma strategico e capace di anticipare i cicli economici, chi fa impresa con tenacia e passione e crea lavoro sui nostri territori».

Sviluppo Impresa Piemonte è infatti una misura rivolta alle piccole e medie imprese in situazione di pre-crisi, crisi non strutturale reversibile o a rischio di difficoltà, con almeno un’unità locale attiva e localizzata in Piemonte e prevalente attività e occupazione in Piemonte. «Una condizione – sottolinea Bongioanni - che riguarda da vicino molte realtà di una provincia vivace e innovativa come quella di Cuneo, e che - proprio per questo suo dinamismo e proiezione internazionale - potrà contare su una misura-paracadute che la metta al riparo dal rischio di crisi di competitività totalmente svincolate dalla visione e dalla straordinaria capacità manageriale dei nostri imprenditori».

Tecnicamente, il progetto Sviluppo Impresa Piemonte è un bando gestito da FinPiemonte. Finanziato con 1 milione di euro di fondi regionali, offre alle imprese un supporto concreto mettendo loro a disposizione, in modo gratuito, manager di provata esperienza e professionalità, individuati dalla Regione attraverso un avviso pubblico. Essi affiancheranno temporaneamente gli imprenditori che vorranno aderire, svolgendo quella che tecnicamente si definisce «swot analysis», ovvero l’analisi dei punti di forza e di debolezza dell’impresa in questione. Il manager professionista fotograferà lo stato di salute dell’impresa attraverso un’analisi preliminare e un monitoraggio attento e puntuale, studiando come valorizzarne i punti di forza e trovando i correttivi agli aspetti che potrebbero in futuro portare l’impresa verso difficoltà anche gravi.

Le domande devono essere inviate a Finpiemonte S.p.A. entro le ore 12.00 del 13 ottobre 2023. È già al vaglio una possibile proroga.

Link al modulo di Finpiemonte:

https://www.finpiemonte.it/agevolazioni/servizi-sostegno-sviluppo-rilancio-PMI

Link al bando completo:

www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2023/20/attach/dda1500000197_10200.pdf