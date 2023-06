Borse di studio per alunni meritevoli: uscito il bando a Dronero

La Fondazione Pietro Allemandi di Dronero ha aperto il bando “Borse di studio”, riservato a studenti residenti nel Comune di Dronero e Valle Maira che si sono contraddistinti per il merito nel corso dell’anno scolastico 2022/2023.

Un bando a cui l'ente tiene particolarmente, promuovendo l’impegno ed il merito, ma soprattutto l’importanza dell’istruzione. Come previsto dal suo statuto, due sono le clausole per poter partecipare: occorre essere iscritti a scuole ad indirizzo tecnico/professionale ed avere ottenuto al termine dell’anno scolastico appena concluso la media finale superiore a 8 oppure occorre aver terminato il ciclo delle scuole medie con la votazione di 10/10 ed essere regolarmente iscritti ad una scuola con indirizzo tecnico/professionale.

Per gli interessati, le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 2 settembre 2023, presso la sede della Fondazione Allemandi in Via Giolitti n.47 (Comune di Dronero).

Per informazioni telefonare al Segretario della Fondazione Arnaudo Mauro (0171.916551 – 335.7818753).