Bra, il professor Carmine Maffettone nuovo presidente del Convitto Provvidenza

Il nuovo presidente è il professor Carmine Maffettone , direttore dell’Istituto che oggi si chiama “Provvidenza International School Bra”, votato a guidare l’organismo per il prossimo quinquennio in virtù di una lunga esperienza associativa.

«Ringrazio per la fiducia che mi è stata data - commenta il professor Maffettone -. È un grande onore essere stato eletto alla presidenza di quella che a Bra è una vera e propria istituzione, un incarico che porterò avanti in linea con gli scopi che ci siamo prefissati» .

«Lavoreremo in sinergia - ha aggiunto il neo presidente -, creando occasioni di promozione della cultura. In un periodo caratterizzato da tante difficoltà è necessario impegnarsi per rilanciare e rafforzare i momenti di incontro, favorire la coesione tra scuola, società e territorio. In questo senso, il nuovo Consiglio direttivo del Convitto Provvidenza è già al lavoro».