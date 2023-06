Saluzzo: stasera la presentazione di Chitarrissima 2023

Dopo il porta aperte di ieri martedì 20 giugno alla Scuola Suzuki, oggi mercoledì 21 giugno, presso il Monastero della Stella alle 17,30 (occorre prenotarsi sul sito del Monastero) si terrà un piccolo concerto per presentare la 30° edizione di Chitarrissima in programma dal 22 al 27 agosto.

“È stato ed è un percorso dove ho imparato molto e tanto c’è ancora da apprendere – commenta il direttore della scuola Elio Galvagno parlando della sua storia, mutata in ogni edizione e sempre in cantiere - Lascio ad altri valutazioni generali: solo per darvi l’idea di come Saluzzo con Chitarrissima è volata lontano ci sono già iscritti dagli Stati uniti (North Carolina), dal Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Spagna, Francia oltre che da molte regioni italiane.

Chitarrissima in questi 30 anni è stata ed è l'ambiente dove ho iniziato tanti insegnanti sulla strada del metodo. Un ambiente libero, aperto alle nuove e continue proposte, dove si continua la ricerca e la sperimentazione".

Uno dei pilastri del metodo è l'orchestra, aggiunge il maestro "nel mondo 28 anni fa l'orchestra di chitarra aveva iniziato i primi passi. Durante l' edizione al via, riflettiamo su questa esperienza e sul repertorio che ci ha accompagnato in questo periodo”.

Sarà presentato il programma che per il 21 giugno sarà visibile sito www.saluzzomusicafestival.it