Saluzzo, 36enne denuncia: aggredito in centro a calci e pugni. I Carabinieri indagano

Dopo la denuncia della vittima sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della locale Stazione in merito all’episodio di violenza che si sarebbe verificato nel centro cittadino nella notte di giovedì scorso.



A farne le spese un uomo di 36 anni, residente in un paese della zona e che lavora a Saluzzo, che dopo una serata trascorsa con un amico si era attardato oltre la mezzanotte in un bar del centro.



La dinamica dei fatti è al vaglio degli investigatori e coperta dal riserbo del caso. Agli inquirenti l’uomo avrebbe comunque riferito di essere stato raggiunto e aggredito da un gruppo di ragazzi all’inizio di corso Piemonte, colto alle spalle mentre cercava di allontanarsi a seguito di un primo contatto minaccioso di questi ultimi.



Raggiunto, racconta di essere stato scaraventato a terra, aggredito a calci e pugni e di essere svenuto. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri allertata da una residente della zona, allarmata dai rumori e dalle urle udite in strada.



L’ambulanza giunta sul posto lo ha trasferito al Pronto soccorso dell'ospedale di Savigliano, dove gli sono state riscontrate una frattura del setto nasale, contusioni al viso, a un occhio e in varie parti del corpo, oltre a un leggero trauma cranico. La prognosi per la vittima del violento episodio è di 30 giorni.