A Savigliano arriva "Intercultura in festa": una serata dedicata alle diversità che uniscono

Nel mese di giugno all'interno della cornice "Città diverse - INTERCULTURA" è stato organizzato l'evento "Intercultura in festa" a cura dell’associazione NOI – Oratorio di Marene, Pro-Tetto Migranti, Noi con Voi e il Caffè Intervallo.

Il 30 giugno nella bellissima Piazza Turletti di Savigliano ci sarà una vera e propria festa all'insegna dell'INTERCULTURA e delle diversità che ci uniscono e ci arricchiscono. Alle ore 18 saremo accompagnati a conoscere i ritmi e la musica africana dall’associazione Mano nella Mano che organizza attività di inclusione attraverso musica, danza, arte e cultura.

Alle ore 19,30 sarà possibile gustare il buon cibo preparato dalla cucina creativa del Caffè Intervallo servito dai volontari delle tre associazioni (prenotazioni al 3715799165). Faremo un viaggio immergendoci nell’inclusione con letture e interventi accompagnati da mediatori culturali e mediatori LIS.

Interviene Mohamed Ba, attore e scrittore di testi teatrali, esperto in temi di immigrazione e di intercultura. Durante la cena non mancherà l’animazione e l’intrattenimento con un gioco a premi che divertirà grandi e piccoli! Dalle ore 22,30 Piazza Turletti si tingerà di Occitano: il gruppo La Rueido suonerà e farà ballare tutte le diversità perché sia una festa, una grande INTERCULTURA in FESTA! Vi aspettiamo!!