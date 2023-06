Boves, c'è la Festa d'la Madona: attenzione alla modifica della viabilità

Dal 30 giugno al 2 luglio torna a Boves la grande festa D’la Madona, organizzata dai Santi Coronati di Fontanelle (per il programma della manifestazione: https://www.comune.boves.cn.it/Dettaglionews?IDNews=238265 ).

Per permettere lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, saranno vigenti le seguenti modifiche alla viabilità ed alla sosta:

Dalle ore 17,00 del giorno 27 giugno alle ore 24,00 del giorno 4 luglio 2023, nel piazzale attiguo a viale Giovanni XXIII° divieto di circolazione e sosta con previsione di rimozione forzata di tutti i veicoli, per consentire l’allestimento di una struttura metallica modulare sul piazzale adiacente a viale Giovanni XXIII, da posizionare in data 27 giugno 2023 e da rimuovere in data 4 luglio 2023;

Dalle ore 00,00 alle ore 24,00 del giorno 1 luglio 2023 la circolazione dei velocipedi è vietata sul tratto di pista ciclabile che collega viale Giovanni XXIII° a via Tetto Torre, compreso tra l’intersezione della medesima con Viale Giovanni XXIII e via Tetto Torre (tale spazio sarà adibito ad area di somministrazione di alimenti e bevande).